Мама загиблого на шкільній екскурсії 12-річного хлопчика показала останнє фото сина

Фото було зроблене напередодні трагедії.

Мама 12-річного Артема, який загинув під час шкільної екскурсії на водоспаді Кам’янка у Львівській області, показала останнє фото свого сина.

"Це останнє фото мого синочка на моєму телефоні. Дякую усім за співчуття, за підтримку", - написала Юліанна Прадід і оприлюднила світлину сина у соцмережі.

фото / Юліанна Прадід, Facebook

Мати Артема зазначила, що її син напередодні трагедії святкував свій дванадцятий день народження.

Нагадаємо, учень 6 класу загинув 2 червня під час шкільної екскурсії у с. Кам'янка Стрийського району Львівської області. Трагедія сталась через те, що хлопець хотів зробити селфі на тлі водоспаду. За фактом загибелі дитини поліція відкрила кримінальне провадження. Поховають 12-річного Артема сьогодні, 4 червня, у Львові.

Новини України: у Львові поховають 12-річного Артема, який загинув під час шкільної екскурсії

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