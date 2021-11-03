Малювала картини, щоб жити: у Львові через COVID-19 померла вчителька, яка боролась з онкологією

Жінка проходила курс хіміотерапії, а тому не могла вакцинуватись.
У Львові через ускладнення від коронавірусу померла вчителька української мови та літератури, художниця Ольга Ган.
Про це у Facebook повідомила письменниця Христя Венгринюк.
"Ти одна з найдобріших людей, яких я знаю. Ти була така сильна! Попри всі нелегкі життєві моменти, в тобі було стільки енергії та ідей. Тебе любили всі і я дуже люблю тебе, дорога", - написала Христя Венгринюк.
Покійна не могла щепитись, оскільки проходила курс хіміотерапії.
Як повідомляє видання tvoemisto.tv, Ольга Ган 18 років пропрацювала вчителькою української мови і літератури у львівському ліцеї №45. У 2020 році в неї виявили онкологічне захворювання. Тоді жінка почала малювати картини та продавала їх, щоб вижити, оскільки її лікування було дорогим. Допомагали жінці також і її друзі.
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