Малювала картини, щоб жити: у Львові через COVID-19 померла вчителька, яка боролась з онкологією

Малювала картини, щоб жити: у Львові через COVID-19 померла вчителька, яка боролась з онкологією

Жінка проходила курс хіміотерапії, а тому не могла вакцинуватись.

У Львові через ускладнення від коронавірусу померла вчителька української мови та літератури, художниця Ольга Ган.

Про це у Facebook повідомила письменниця Христя Венгринюк.

"Ти одна з найдобріших людей, яких я знаю. Ти була така сильна! Попри всі нелегкі життєві моменти, в тобі було стільки енергії та ідей. Тебе любили всі і я дуже люблю тебе, дорога", - написала Христя Венгринюк.

Покійна не могла щепитись, оскільки проходила курс хіміотерапії.

Як повідомляє видання tvoemisto.tv, Ольга Ган 18 років пропрацювала вчителькою української мови і літератури у львівському ліцеї №45. У 2020 році в неї виявили онкологічне захворювання. Тоді жінка почала малювати картини та продавала їх, щоб вижити, оскільки її лікування було дорогим. Допомагали жінці також і її друзі.

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