Маленька львів’янка Вікторія Полюга зі СМА отримала рятівний укол вартістю 2 мільйони доларів

Батькам дівчинки, волонтерам та просто небайдужим людям вдалося зібрати для дитини необхідну суму, тепер Вікторія отримала життєвонеобіхдні ліки.

Хвора на СМА маленька Вікторія Полюга отримала свій довгоочікуваний укол Zolgensma, вартість якого становить понад 2 мільйони доларів.

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Про це сьогодні, 11 січня, повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Fаcebook.

"Минулого року батьки, волонтери і весь Львів збирали гроші на цей найдорожчий препарат від спінальної м’язової атрофії. Вітаємо! Нехай все буде добре", - написав міський голова.

Вікторія Полюга отримала ліки, фото / Андрій Садовий, Facebook

Нагадаємо, Вікторія Полюга народилася на вигляд цілком здоровою дівчинкою, розвивалась вчасно, планові огляди лікарів лише підтверджували, що з малечею все гаразд. Аж поки батьки не помітили, що дитина більше не може підняти ніжки. Тоді ж у дитини діагностували спінальну м'язову атрофію (СМА). Це дуже підступна генетична хвороба, яка з часом забирає здатність у дітей контролювати м’язи і призводить до того, що діти перестають самостійно дихати і найголовніше, що зрештою серцевий м’яз також перестає працювати.

Єдине лікування у світі, яке може допомогти і врятувати – це найдорожчий укол, який навіть внесений до Книги рекордів світу через свою вартість і вколоти його потрібно до двох років. Зібрати кошти для Вікторії активно допомагали місцеві волонтери і небайдужі українці, серед яких і 3-річний хлопчик, який вразив тим, що віддав усі свої заощадження на лікування дівчинки.

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