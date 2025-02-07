Махінації з видобутком вугілля на мільйони: у Львівській області завершили розслідування

У Львівській області завершено досудове розслідування щодо організованої групи, яка вчиняла махінації з видобутком вугілля на мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

"Йдеться про директора, його заступника, головного інженера та начальника технологічного комплексу шахти, а також керівника комерційної структури та так званого "смотрящого" за шахтою. Щоб провернути оборудку, залучили головного інженера, заступника директора начальника технологічного комплексу державного підприємства та дружнього підприємця", - йдеться в повідомленні.

Злочинці фіксували в офіційних звітах фіктивні дані про добовий видобуток, занижуючи цифри у три рази. Це дозволяло безконтрольно вивозити вугілля та реалізовувати його через підконтрольні фірми. За офіційними даними, в одному з добових звітів замість 240 тонн вугілля фігурувало лише 80 тонн. Згодом це вугілля реалізовували без відображення в обліку підконтрольним фірмам, завдавши підприємству збитків на суму майже 2,4 млн грн.

У червні минулого року учасникам схеми були висунуті підозри. Наразі досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт стосовно п’яти осіб скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковано за статтями 191 (заволодіння чужим майном) та 366 (службове підроблення документів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали горе-втікачів, які застрягли у багнюці.

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