Махінації з податками на Львівщині: у прокуратурі повідомили деталі про викритий конвертаційний центр

У Львові викрили конвертаційний центр, який надавав послуги з несплати податків. До так званої "транзитно-конвертаційної" групи входили підприємства, які діяли на території міста.

Про викриття схеми ухилення від сплати податків 23 серпня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що минулого місяця порушив питання "непрозорого механізму діяльності" ГУ Державної податкової служби у Львівській області щодо відшкодування фірмам ПДВ.

"На початку цього місяця зі ЗМІ я дізнався, що на зустрічі з членами громадської ради при ГУ ДПС Львівщини в.о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Андрій Щербак заявив, що цифри щодо відшкодування ПДВ фірмам не мали б цікавити адміністрацію, бо це не її компетенція, а компетенція правоохоронних органів. Як з’ясувалось, такі цифри та факти у правоохоронних органів є. І вони стосуються незаконної діяльності підприємств, які були складовою конвертаційного центру у Львові", - повідомив Козицький.

Вже наступного дня, 24 серпня, Львівська обласна прокуратура повідомила подробиці справи.

"Львівська обласна прокуратура припинила незаконну діяльність так званої "транзитно-конвертаційної" групи підприємств, які здійснювали свою діяльність на території міста Львова. Вказані підприємства надавали послуги з мінімізації податкових зобов’язань та штучного формування податкового кредиту іншим суб’єктам господарювання, шляхом документального відображення фінансово-господарських операцій, без їх реального проведення", - повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Під час обшуків в офісах та за місцем діяльності підприємств правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та записи, комп’ютерну техніку, 32 печатки підприємств з ознаками фіктивності, які входили до складу групи, податкову документацію тощо.

Фото: Прокуратура Львівської області

Окрім цього, директору підприємства, яке незаконно сформувало та завищило податковий кредит, внаслідок чого ухилилося від сплати до бюджету податків на суму понад 3,2 млн грн, вже повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч.1 ст.212 ККУ).

Фото: Прокуратура Львівської області

Нагадаємо, раніше на Львівщині виник скандал через "махінації" з податками: в ОВА заявили про непрозору схему відшкодування ПДВ. За даними обласної військової адміністрації, серед 135 суб’єктів підприємницької діяльності, яким від початку року було відшкодовано загалом понад 1 млрд 165 млн грн ПДВ, є 13, які не мають жодного працівника, а їм відшкодували 129 млн грн.

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