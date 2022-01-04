Людські останки і унікальні кубки: на околиці Львова знайшли нові артефакти часів Римської імперії

Сенсаційні знахідки датують початком ІІІ ст. н. е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.

На Львівщині археологи виявили нові артифакти часів Римської імперії поблизу с. Карів Червоноградського району. Серед знайденого, зокрема є людські останки і фрагменти двох скляних кубків, які є унікальними для України.

Про це сьогодні, 4 січня, поінформувала пресслужба Департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА.

"Розвідкові розкопки нововідкритої пам’ятки часів германських племен виявили два нові унікальні археологічні об'єкти: поховання з обрядовими предметами всередині та заглиблену споруду, призначення якої поки залишається загадкою", - йдеться у повідомленні.

унікальні знахідки виявили у с. Карів Червоноградського району, фото / Департамент архітектури та містобудування ЛОДА

Знахідку віднайшли львівські науковці спільної археологічної експедиції.

"В похованні, крім людських решток, археологи знайшли фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає. А також: уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев'яної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками і половинку жетона з білого пастового скла. Такі жетони використовували для римських настільних ігор”, — розповіла директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

унікальні знахідки виявили у с. Карів Червоноградського району, фото / Департамент архітектури та містобудування ЛОДА

Дослідники кажуть, що всі ці коштовні предмети Римської імперії свідчать про те, що тут поховано багатого чоловіка. А саму знахідку датують початком ІІІ ст. н. е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.

унікальні знахідки виявили у с. Карів Червоноградського району, фото / Департамент архітектури та містобудування ЛОДА

Археологічні розкопки у Карові провели не вперше, кілька років тому за результатами досліджень навть була скликана археологічна наукова конференція в Берліні.

"Пам’ятка є справді унікальною, археологи щороку відкопують на її території нові важливі знахідки та артефакти, а тому дослідження продовжуватимуться”, — сказав директор Історико-краєзнавчого музею у місті Винники Ігор Тимець.

Зазначено, що досліджувати околиці села Карів почали у 2017 році, відколи місцеві краєзнавці випадково знайшли тут давній меч та інші металеві вироби. Розпочавши роботи, археологи зрозуміли, що це — давній могильник германських племен, яких на цих теренах не мало би бути. Принаймні так вважалося раніше.

“Карів як археологічна знахідка — відкриття століття. І не тільки для України: бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур, який ми віднайшли давніше, є третьою такою знахідкою у світі. Крім того, могильник свідчить, що на цих територіях проживали люди, про існування яких на українських теренах досі було невідомо. Припускаємо, що це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут у результаті надзвичайних обставин, а саме через так звані Маркоманські війни 166-180 років", — сказав керівник розкопок, кандидат історичних наук Ярослав Онищук.

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