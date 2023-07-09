Людним центром Львова розгулював голий чоловік (хтиве відео 18+)

У центрі Львова розгулював повністю голий чоловік. Інцидент трапився біля ТЦ "Магнус" посеред білого дня. Чоловіка не бентежили навіть люди, які проходили повз нього.

Відеозапис публікують місцеві телеграм-канали.

Як видно на кадрах, любитель голих прогулянок стояв біля смітника і тримав у руках стаканчик.

Які мотиви такого вчинку чоловіка - невідомо. Можливо, йому було заспекотно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що голий чоловік заліз на дах будинку в Києві. За словами очевидців, він почав стріляти звідти. Як розповіли ТСН.ua у поліції Києва, інформація про стрілянину на Зодчих у них відсутня. Утім, правоохоронці підтверджують, що отримали повідомлення про чоловіка без верхнього одягу на даху будинку, орієнтовно о 13:20.

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