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Людним центром Львова розгулював голий чоловік (хтиве відео 18+)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
225
Час на прочитання
1 хв
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Людним центром Львова розгулював голий чоловік (хтиве відео 18+)

У центрі Львова розгулював повністю голий чоловік. Ілюстративне / Фото: Unsplash

Які мотиви такого вчинку чоловіка - невідомо.

У центрі Львова розгулював повністю голий чоловік. Інцидент трапився біля ТЦ "Магнус" посеред білого дня. Чоловіка не бентежили навіть люди, які проходили повз нього. 

Відеозапис публікують місцеві телеграм-канали.

Як видно на кадрах, любитель голих прогулянок стояв біля смітника і тримав у руках стаканчик.

Які мотиви такого вчинку чоловіка - невідомо. Можливо, йому було заспекотно. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що голий чоловік заліз на дах будинку в Києві. За словами очевидців, він почав стріляти звідти. Як розповіли ТСН.ua у поліції Києва, інформація про стрілянину на Зодчих у них відсутня. Утім, правоохоронці підтверджують, що отримали повідомлення про чоловіка без верхнього одягу на даху будинку, орієнтовно о 13:20.

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Дата публікації
Перегляди
225
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