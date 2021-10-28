Людина зі незначним ураженням легень помирає за 24 години: лікарка з Львова про ускладнення COVID-19

Лікарка наголосила, що в їхній лікарні ще не було такої рекордної кількості померлих.
У Львові, який від 30 жовтня перебуватиме у "червоній" зоні карантину, постійно фіксують великий приріст хворих, які потребують інтенсивної терапії і штучної вентиляції легень.
Про це повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова Наталія Матолінець, інформують у Львівській міській раді.
За даними медикині, у Львові щодня зростає кількість госпіталізованих, натомість тих, хто одужав є значно менше.
"Щоденно є величезний приріс хворих. 50 пацієнтів є в у відділенні інтенсивної терапії, 35 з них є на штучній вентиляції легень. Таких кількостей важких хворих в нас не було жодного разу. Такої рекордної кількості летальних випадків в нас теж раніше не було", - сказала Наталія Матолінець.
Лікарка наголосила, що коронавірусом все частіше хворіють молоді люди.
"Цей штам коронавірусу стрімко, агресивно вражає молодих людей. За 24 години із невеликої зони пошкодження легень пацієнт може потрапити в страшний респіраторний стрес та раптово померти", наголосила Наталія Матолінець.
Нагадаємо, медики вимагали запровадити у Львові жорсткий локдаун.
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