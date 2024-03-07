"Люди, рятуйте": у Львові військкоми знову силоміць "пакували" чоловіка в бус (відео)

На відео чути, як чоловік несамовито кричить "люди, рятуйте".

У Львові – черговий скандал, пов'язаний з грубими діями військкомів під час мобілізаційних заходів. 7 березня у Мережі з’явилося відео, як чоловіки у формі, ймовірно працівники військкомату посеред вулиці заштовхали в мікроавтобус чоловіка.

Судячи з кадрів, чоловіка "запакували" в бус на зупинці громадського транспорту. На відео чути, як він несамовито кричить "люди, рятуйте". Жінки, що стояли на зупинці, невпевнено намагалися "відбити" затриманого. Проте особи у військовій формі силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль.

Мобілізація по-львівськи: працівники ТЦК знову "запакували" чоловіка у бус

Львівський обласний ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент.

Нагадаємо, що в Одесі, ймовірно, працівники ТЦК виманили та затримали чоловіка, відключивши світло у його квартирі.

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