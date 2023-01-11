Львівський суд засудив бойовика "ЛНР" на 15 років в'язниці

Галицький районний суд міста Львова заочно засудив до 15 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомили у пресслжубі СБУ у Львівській області.

Як встановили слідчі, 46-річний зрадник є мешканцем Лисичанська. З початком масштабного вторгнення РФ у 2014 році він приєднався до терористичної організації так званої "народної міліції ЛНР". У розвідувальній роті другої окремої гвардійської мотострілецької бригади імені Ворошилова К.С. обіймав "посаду" командира відділення із позивним "Латиш".

У складі незаконних збройних формувань бойовик проводив підготовку снайперів. А також забезпечував функціонування спостережних постів для розвідки ворога і курував виходи диверсійно-розвідувальних груп на територію підконтрольну Україні.

Контррозвідники встановили, що "Латиш" завзято пропагував російські ідеологічні погляди та не визнавав Україну як суверенну державу.

Суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією належного майна.

Нагадаємо, в Україні судитимуть російського генерала, уродженця Вінниччини, який допомагав групі "Стрєлкова/Гіркіна".

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