Львівські хакери працювали на кремлівських пропагандистів і зламали 30 млн акаунтів громадян України та ЄС

СБУ нейтралізувала хакерське угруповання, яке "зламало" майже 30 млн акаунтів українців та громадян країн ЄС.
До його складу входило декілька хакерів зі Львова, які діяли в інтересах Росії. Вони зламували активні облікові записи інтернет-користувачів з України та Євросоюзу, отримуючи доступ до персональних даних громадян.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Отриману конфіденційну інформацію хакери продавали через анонімну платформу "Даркнет", а гроші отримували на заборонені в Україні електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney.
За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і одержали майже 14 млн грн "прибутку".
"Їхніми "оптовими клієнтами" були прокремлівські пропагандисти. Саме вони використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових "новин" з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці виявили у хакерів докази незаконної діяльності.
Організатору повідомлено про підозру.
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