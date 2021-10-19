Львівська область може потрапити до "червоної" зони вже 20 жовтня: регіон перевищує показники

Якщо ситуація не зміняться, то вже завтра Львівщина може перейти до іншої зони карантину.

Львівщина вже у середу, 20 жовтня, може потрапити до "червоної" зони карантину. Область другий день поспіль демонструє високі показники госпіталізації хворих на COVID-19 та завантаженість ліжок з киснем. За словами керівника департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ореста Чемериса, якщо ситуація не зміниться, то вже завтра державна комісія ТЕБ і НС матиме підстави оголосити в регіоні "червону" зону карантину.

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"Якщо гранично допустимою нормою є 60 госпіталізацій на 100 тисяч населення, то в нас є далеко за 70. Крім того, уже другий день поспіль, 17 і 18 жовтня, ми перетинаємо граничну позначку 65% завантаженості ліжок з киснем. Якщо ми здолаємо цю позначку і сьогодні, то очікуємо на рішення державної комісії ТЕБ і НС про переведення в “червону” зону", – сказав Орест Чемерис під час брифінгу 19 жовтня.

Він зазначив, що зараз у стаціонарному лікуванні в медзакладах Львівщини перебувають 2828 хворих на COVID-19, серед яких лише 2,5% вакцинованих.

Також Львівська область наближається до допустимої норми 20% виявлених інфікованих коронавірусом. В останні три дні він коливається в регіоні між 18,5% до 19,6%.

Орест Чемерис зазначив, що Львівщина вже досягла пікових показників весняної хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 19 жовтня Львівщина увійшла до п'ятірки областей України з найбільшою кількістю нових випадків коронавірусу. Також за минулу добу від COVID-19 померли 65 мешканців Львівської області, що є найбільшим показником для будь-якого регіону України за час пандемії.

Як вже повідомлялось, в Україні до вже п'яти "червоних" областей можуть додатися ще чотири регіони. Посилити обмеження там можуть вже цього тижня.

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