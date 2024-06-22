Львівщину накрила негода: в області сильна гроза, вітер викорчовує дерева– відео

У Львові та області вирує негода.

У Львові та області після обіду 22 червня розпочалися сильний дощ та грози. Місцями випав сильний град. В області оголошено II рівень небезпечності.

Наслідки негоди опублікували у місцевих пабліках.

Так, на трасі Львів-Краковець на дорогу впало дерево.

У Рясному також падають дерева. Частина дерева впала на дроти електропередач. На вулиці Городоцькій дерево перекрило повністю дві смуги руху.

Мер Львова Андрій Садовий попередив містян про потужну грозу і закликав не стояти під деревами.

Нагадаємо, біля Львова в жахливій ДТП загинув водій позашляховика та його пасажирка (фото).

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