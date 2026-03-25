Життя сильніше за вибухи: у Львові під час атаки народилися Ярослав і Софійка (фото)

Наслідки атаки на Львів 24 березня / © Associated Press

Поки Росія атакувала Львів дронами 24 березня, в укритті університетської клініки тривала боротьба за життя. На світ з’явилися двоє малюків — Ярослав та Софійка, чиє перше дихання пролунало під звуки вибухів.

Про це повідомили в Університетській лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

«Народжувалися наші малюки під обстріли та вибухи у надійному укритті: Ярослав — вагою 3520 грамів та зростом 52 сантиметри, і Софійка — 2400 грамів та 47 сантиметрів», — йдеться в заяві.

У лікарні наголошують, що укриття клініки повністю оснащене всім необхідним для безпечних пологів: там є відповідне обладнання, медикаменти та комфортні умови як для породіль, так і для новонароджених.

Навіть у складних обставинах там продовжують приймати нове життя.

Немовля, яке народилося під час атаки на Львів 24 березня / © Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького

Атака на Львів 24 березня — що відомо

Нагадаємо, 24 березня Львів атакували російські безпілотники, через що сталися влучання та падіння уламків у центрі, на Сихові та в Бібрській громаді. Пошкоджено житлові будинки на площі Соборній, вулицях Братів Рогатинців, Коперника та проспекті Червоної Калини, а також об’єкт спадщини ЮНЕСКО. Виникли пожежі, на місцях працювали рятувальники.

Через атаку на житлові будинки у Львові по медичну допомогу звернулися 27 людей. Як повідомив мер Андрій Садовий, наразі у стаціонарах залишаються семеро потерпілих: двоє у стані середньої важкості перебувають у лікарні святого Пантелеймона, ще п’ятеро — у лікарні святого Луки, причому троє з них залишаються у важкому, але стабільному стані.