Жительці Львова пересадили печінку після коронавірусу, який запустив рідкісну хворобу

Львів’янка Ірина Чабай, якій пересадили печінку через спровоковану коронавірусом хворобу / © Перше медичне об'єднання Львова

Реклама

Коронавірус став несподіваним каталізатором рідкісної спадкової мутації у 35-річної львів’янки Ірини Чайбай та призвів до цирозу печінки. Єдиним шансом на порятунок виявилася термінова трансплантація органа.

Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова.

Історія Ірини бере початок 2020 року. Тоді вона перенесла коронавірус у легкій формі, без серйозних симптомів. Здавалося, небезпека минула, але аналізи показали аномально високий рівень тромбоцитів — 900 за норми до 400. Лікування дало тимчасовий результат, однак проблеми зі здоров’ям повернулися.

Реклама

Через два роки у жінки з’явився асцит — скупчення рідини в животі. Лікарі діагностували синдром Бадда-Кіарі, спричинений тромбозом печінкових вен. Стентування допомогло лише на певний час.

Минулого року ситуація різко погіршилася: вага Ірини зросла на 30 кг через рідину, лікарі констатували цироз печінки та заявили, що єдиний вихід — пересадка органа.

Саме тоді з’ясувалося, що причиною є рідкісна спадкова мутація — фактор V Лейдена, який міг роками залишатися непомітним.

«В Ірини таким фактором став COVID-19. Через це в неї виник рідкісний синдром Бадда-Кіарі, тобто тромбування печінкових вен, що спричиняє поганий кровоток. Все це незворотно викликає цироз печінки. Таким пацієнтам паказана лише трансплантація», — пояснив хірург-трансплантолог Лікарні Святого Пантелеймона Олег Гузій.

Реклама

Попри тяжкий стан, Ірина не втрачала оптимізму.

«Я ще молода. Мені потрібно жити. Треба бути на позитиві — це найважливіше. В мене 2 дітей і це все я робила заради них, щоб вони бачили маму здоровою», — розповіла жінка.

8 липня для пацієнтки знайшовся донор. Вона з довірою лягла на операцію, і трансплантація минула успішно. Сьогодні, понад два місяці потому, Ірина відновлюється, проводить час із синами та мріє подорожувати Україною.

Нагадаємо, у липні 6-річному Євгену Лисковчику із Житомира, серце якого було критично уражене через ускладнення після звичайної ГРВІ, успішно провели трансплантацію серця. Доноркою стала загибла жінка, серце якої, попри велику різницю у вазі, підійшло завдяки застосуванню новітніх технологій.