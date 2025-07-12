Жителька Херсона вже вдруге пережила атаку РФ у Львові

Удар по Львову / © ДСНС

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Жителька Херсона Анна Співак, яка покинула рідне місто, рятуючись від російських обстрілів, уже вдруге потрапила під удар РФ у Львові.

Про це передає «Еспресо».

«Я приїхала з Херсона. Але я уже пережила стрес. Коли були вибухи у вересні (не уточнює, якого року — Ред.), мене сусід виніс на руках. Тому що двері були заблоковані. Я ледь не загинула. А сьогодні знову. Я вночі прокидаюся — вибух. Ми стали бігти у бомбосховище. Руки трусяться, тиск під 200. Багато ракет летіло. Дуже-дуже страшно», — розпповіла жінка.

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Нагадаємо, що ніч на 12 липня російські війська вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україну.

Зокрема, атаку пережили Львів і Луцьк. Також повідомлялося, що у Чернівцях внаслідок ворожого удару відомо про двох загиблих.