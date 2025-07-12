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- Львів
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Жителька Херсона вже вдруге пережила атаку РФ у Львові
Жителька Херсона, яка переїхала до Львова, навіть на заході України уже двічі ледь не загинула від російських ударів.
Жителька Херсона Анна Співак, яка покинула рідне місто, рятуючись від російських обстрілів, уже вдруге потрапила під удар РФ у Львові.
Про це передає «Еспресо».
«Я приїхала з Херсона. Але я уже пережила стрес. Коли були вибухи у вересні (не уточнює, якого року — Ред.), мене сусід виніс на руках. Тому що двері були заблоковані. Я ледь не загинула. А сьогодні знову. Я вночі прокидаюся — вибух. Ми стали бігти у бомбосховище. Руки трусяться, тиск під 200. Багато ракет летіло. Дуже-дуже страшно», — розпповіла жінка.
Нагадаємо, що ніч на 12 липня російські війська вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україну.
Зокрема, атаку пережили Львів і Луцьк. Також повідомлялося, що у Чернівцях внаслідок ворожого удару відомо про двох загиблих.