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- Львів
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На заході України активізувалися змії: що відомо та як діяти в разі укусу
Серед постраждалих — жінка і двоє чоловіків.
В Львівській області фіксують зростання кількості укусів змій. Увечері 30 червня одразу троє людей потрапили до лікарень.
Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
Першим до лікарів звернувся 44-річний чоловік із села Волосянка Славської громади (Стрийський район) — близько 19:49 його госпіталізували до Стрийської центральної районної лікарні з укусом у ділянку лівого гомілковостопного суглоба. Менш ніж за пів години, о 20:02, до Турківської центральної лікарні потрапив 23-річний мешканець села Мала Волосянка (Самбірський район) — змія вкусила його в ліву кисть. Третій випадок зафіксували о 21:29 у селі Ісаї тієї ж Турківської громади — 40-річну жінку доправили до лікарні після укусу в праву руку.
Медики оцінюють стан усіх трьох як середньої тяжкості.
Що робити, якщо вас вкусила змія
Раніше в МОЗ наголошували, що при укусі змії важливо якомога швидше звернутися до лікаря. Якщо негайно потрапити до медзакладу немає змоги — слід надати постраждалому домедичну допомогу.
Насамперед — зберігайте спокій і не допускайте зайвих рухів. Уражену кінцівку варто звільнити від одягу, взуття та прикрас, накласти на місце укусу стерильну пов’язку з антисептиком. Постраждалому слід дати багато води — це допоможе організму боротися з отрутою. Якщо є аптечка — дайте 1–2 таблетки протиалергічного засобу. Кінцівку бажано зафіксувати в піднятому положенні та прикласти до рани холод — наприклад, лід, загорнутий у тканину.
МОЗ застерігає: не можна припікати місце укусу, накладати джгут, висмоктувати отруту чи обробляти рану додатково. Уживання алкоголю в такій ситуації категорично заборонене.
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