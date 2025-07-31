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- Львів
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Змія вкусила хлопчика на Львівщині: що з ним зараз
Після укусу змії дитина потрапила до лікарні у стані середньої важкості.
У селі Сянки Львівської області 30 липня восьмирічного хлопчика вкусила змія. Дитину забрали до лікарні.
Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Змія вкусила дитину 30 липня о 13:50 у селі Сянки Самбірського району Львівщини. Постраждалим виявився хлопчик з Ужгорода 2017 року народження.
Дитину у стані середнього ступеню важкості госпіталізували до лікарні «Охмадит» у Львові.
Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що на Львівщині активізувалися змії і фіксується зростання кількості укусів. Так, 30 червня через зміїні укуси одразу троє людей потрапили до лікарень.
До слова, раніше у Бучанській громаді Київщини помітили гадюку Нікольського — отруйну змію з Червоної книги. Цей вид зазвичай уникає контакту з людьми, але в разі небезпеки тка гадюка може вкусити.