Жіночі штани в капсульному гардеробі: як створити кілька універсальних та стильних образів

Реклама

Капсула - це кілька речей, які легко комбінуються між собою, тому дуже легко підібрати їх для будь-якого випадку. У межах однієї капсули всі елементи працюють як система: змінюється взуття, аксесуари або верх - і ви вже маєте інший образ. Отже, в основі капсули - жіночі штани.

Чому саме штани - база капсули

Жіночі штани визначають, чи буде вам зручно рухатися, сидіти, йти пішки або проводити цілий день поза домом. Якщо штани вдалі - до них легко підібрати все інше: футболки, сорочки, светри, жакети, взуття і сумки. Саме тому стилісти радять починати формування капсульного гардероба не з трендових речей, а з кількох пар штанів, які ідеально впишуться у ваш особистий ритм життя.

Прямі штани - універсальна річ на щодень

Прямі жіночі штани - це той випадок, коли одна пара може легко створити половину образів вашого гардероба. Зранку такі штани легко поєднуються з простою футболкою, светром або лонгслівом - для справ у місті. Додаєте піджак, ремінь і класичні балетки чи черевики - і образ стає більш офіційним. Увечері достатньо змінити футболку на топ чи боді, накинути блузу або білу сорочку, додати прикраси - і ті ж самі штани вже мають зовсім інший вигляд.

Реклама

Широкі штани - не просто комфортно, а дуже стильно

Сьогодні широкі штани особливо в тренді, саме тому їх вибирають, щоб створити лайфстайл-гардероб. У поєднанні з базовою майкою або об’ємним светром вони створюють розслаблений образ для зустрічей і прогулянок. Якщо ж додати короткий жакет, ремінь або змінити кросівки на ботильйони, ви одразу отримаєте більш зібраний та елегантний образ. Важливу роль у створенні лука грають аксесуари: великий шопер чи мінісумочка, тонке намисто у декольте чи масивний ланцюжок поверх светра під горло. Тут вже обирайте на власний смак і того, що саме вам сьогодні хочеться.

Карго - активний рух і свобода без хаосу

Карго - ідеальний варіант для днів, коли плани змінюються на ходу. Зі зручною толстовкою, кросівками та рюкзаком такі штани створюють максимально практичний образ. Але варто лише замінити худі на лаконічний джемпер, додати куртку зі штучної шкіри та сумку через плече - і образ стає міським, а не спортивним. У капсульному гардеробі штани-карго чудово тримають баланс між функціональністю і стилем.

Аксесуари - головний інструмент стилізації

У капсульному гардеробі саме аксесуари створюють різницю між просто вдягненими й стилізованими жіночими штанами. Ремінь, сумка, прикраси або взуття можуть повністю змінити настрій образу, навіть якщо штани залишаються тими самими. Тому нейтральні кольори - чорний, сірий, бежевий, темно-синій - підходять найкраще й дають простір для експериментів.