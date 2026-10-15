Збирав гриби й дістав кулю: на Львівщині мисливець вистрілив у грибника замість звіра

На Львівщині підстрелили грибника / © Unsplash

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У Яворівському районі Львівської області чоловік дістав проникаюче вогнепальне поранення грудної клітки під час збирання грибів у лісі.

Про це йдеться в ухвалі Яворівського районного суду від 8 жовтня, повідомляє Lviv.media.

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За матеріалами справи, інцидент стався 4 жовтня близько 18:00 у лісі поблизу села Середкевичі Яворівського району.

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Під час полювання чоловік вистрілив із рушниці в напрямку звіра, проте поцілив у іншого чоловіка, який збирав гриби неподалік.

Унаслідок пострілу грибник отримав проникаюче вогнепальне поранення грудної клітки. Інформації про його стан після поранення в судових матеріалах немає. Також наразі невідомо, чи вдалося правоохоронцям встановити особу мисливця.

Того самого дня правоохоронці оглянули місце події. Там вони виявили та вилучили мисливську рушницю Cobalt SA 28 gemi 12-го калібру, яка перебувала в сірому чохлі.

Зброю визнали речовим доказом у кримінальному провадженні.

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Слідчі звернулися до суду з клопотанням про арешт рушниці. Суд задовольнив це клопотання.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Санкція відповідної статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до двох років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Раніше повідомлялося, що у Львові на вулиці Степана Бандери біля Політехніки сталася стрілянина.

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