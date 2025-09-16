Жбурляли кошеня об стіну: на Львівщині покарають батьків двох підлітків

Кошеня / © скриншот з відео

На Львівщині поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності батьків двох хлопців 12 та 13 років, які знущалися з кошеняти і жбурляли його об стіну.

Про це повідомляє поліція Львівської області у Facebook.

На щастя, тварина залишилась неушкодженою. Ювенальні поліцейські провели з підлітками профілактичні бесіди щодо неприпустимості таких вчинків, а їхнім батькам загрожує штраф за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

«Публікацію з відео, де двоє хлопців знущалися з кошеняти, поліцейські виявили 15 вересня під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, на відео було видно, як діти жбурляли кота об стіну», — йдеться у повідомленні.

Ювенальні поліцейські Золочівського районного відділу поліції негайно розпочали перевірку, під час якої встановили особи учасників події. Ними виявились мешканці одного з міст Золочівського району: один 13-річний, який безпосередньо знущався з кошеняти, та його товариш віком 12 років, який знімав відео. Подія сталась 23 липня.

На батьків дітей поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Матеріали скеровано на розгляд суду.

