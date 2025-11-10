Захисниця з Кривого Рогу народила у 52 роки

Щасливі батьки Наталія та Сергій із новонародженою донечкою Соломійкою / © Весь Кривий Ріг

Доброволиця з Кривого Рогу народила в віці 52 роки у Львові дівчинку Соломійку.

Про це пише видання «Весь Кривий Ріг».

Станом на початок війни Наталія з Кривого Рогу була підприємицею і мала власне швейне виробництво. Та невдовзі туди прилетів снаряд і жінка, якій тоді було 48 років, вирішила не відновлювати фабрику та мобілізуватися. Евакуйовувала поранених з поля бою та надавала побратимам домедичну допомогу.

У 2023-му Наталія познайомилася на фронті із Сергієм — водієм-механіком з іншої бригади — і закохалася. Потому чоловік був двічі поранений. Навесні 2024-го закохані побралися.

Попри те, що обидва мають дорослих дітей від попередніх стосунків, Наталія і Сергій вирішили, що хочуть мати і спільних. Тож, попри вік жінки — тоді їй був уже 51 рік — пара почала планувати вагітність.

«Я думаю, що боятися не треба. Якщо я йшла на війну і знала, що можу загинути, то тим більше не боялася вагітніти і народжувати. Це вибір кожної жінки, але життя — воно завжди варте того, щоб боротися», — переконана Наталія.

У березні 2025-го вона дізналась, що втретє стане мамою. Згадує: «Сергій не стримав емоцій — плакав від щастя». Наталія ж перевелася до іншого підрозділу, де продовжувала служити до 30-го тижня вагітності.

На 36-му тижні вагітності шляхом кесаревого розтину у подружжя захисника і захисниці народилася дівчинка Соломія. Вона прийшла у цей світ вагою 2500 грамів і зростом 48 см.

Попри вік мами, за шкалою Апгар крихітка отримала високу оцінку — 8/9 балів, що свідчить про її міцне здоров’я.

Наталія ж тепер є прикладом того, що материнство у зрілому віці можливе та безпечне, якщо поруч з вами команда досвідчених медиків. У світі жінки успішно народжують дітей і після 50 років — сучасна медицина цьому лише сприяє.

Поки Соломійка ще крихітка, перемогу для неї та інших українських дітей віднедавна наближає і її старший брат — син Наталії.

А тато Соломії після завершення реабілітації у Центрі UNBROKEN продовжує службу вже як інструктор.

