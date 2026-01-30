Жахіття у Львові: дівчина завдала 65 ударів ножем своєму хлопцеві, сфотографувала тіло і втекла

Дівчину затримано

У Львові 19-річна дівчина під час сварки завдала своєму 27-річному хлопцеві 65 ножових поранень. Від отриманих травм він помер на місці. Тепер зловмисниці світить термін.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

«Після скоєного дівчина сфотографувала тіло на телефон, викинула ніж, закривавлений одяг і ковдру з вікна, а потім викликала таксі, намагаючись втекти. Труп виявив орендодавець, який спав у сусідній кімнаті, і одразу повідомив поліцію», — уточнили у відомстві.

За даними слідства, між парою раніше виникали конфлікти, а в день трагедії чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, що, ймовірно, стало загострило конфлікт.

Суд визнав дівчину винною у вбивстві з особливою жорстокістю та призначив покарання — 13 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

