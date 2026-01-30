ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
1 хв

Жахіття у Львові: дівчина завдала 65 ударів ножем своєму хлопцеві, сфотографувала тіло і втекла

У Львові під час сварки 19- річна дівчина по-звірячому вбила свого хлопця. Деталі справи шокують навіть слідчих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дівчину затримано

Дівчину затримано

У Львові 19-річна дівчина під час сварки завдала своєму 27-річному хлопцеві 65 ножових поранень. Від отриманих травм він помер на місці. Тепер зловмисниці світить термін.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

«Після скоєного дівчина сфотографувала тіло на телефон, викинула ніж, закривавлений одяг і ковдру з вікна, а потім викликала таксі, намагаючись втекти. Труп виявив орендодавець, який спав у сусідній кімнаті, і одразу повідомив поліцію», — уточнили у відомстві.

За даними слідства, між парою раніше виникали конфлікти, а в день трагедії чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, що, ймовірно, стало загострило конфлікт.

Суд визнав дівчину винною у вбивстві з особливою жорстокістю та призначив покарання — 13 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Києві росіянин жорстоко вбив літню жінку. За даними поліції, чоловік напав на жінку під час сварки через борг і завдав їй смертельних ударів кухонним черпаком.

Дата публікації
Кількість переглядів
256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie