Жахіття у Львові: дівчина завдала 65 ударів ножем своєму хлопцеві, сфотографувала тіло і втекла
У Львові під час сварки 19- річна дівчина по-звірячому вбила свого хлопця. Деталі справи шокують навіть слідчих.
У Львові 19-річна дівчина під час сварки завдала своєму 27-річному хлопцеві 65 ножових поранень. Від отриманих травм він помер на місці. Тепер зловмисниці світить термін.
Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
«Після скоєного дівчина сфотографувала тіло на телефон, викинула ніж, закривавлений одяг і ковдру з вікна, а потім викликала таксі, намагаючись втекти. Труп виявив орендодавець, який спав у сусідній кімнаті, і одразу повідомив поліцію», — уточнили у відомстві.
За даними слідства, між парою раніше виникали конфлікти, а в день трагедії чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, що, ймовірно, стало загострило конфлікт.
Суд визнав дівчину винною у вбивстві з особливою жорстокістю та призначив покарання — 13 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.
