ДБР з’ясовує обставини аварії, в якій загинув депутат Орест Саламаха / © Державне бюро розслідувань

Реклама

Державне бюро розслідувань з’ясовує всі деталі дорожньо-транспортної пригоди з летальними наслідками, що сталася ввечері 25 січня у селі Сокільники Львівської області. Як стало відомо раніше, йдеться про загибель народного депутата партії «Слуга народу» Ореста Саламахи.

Державне бюро розслідувань підтвердило, що за наявною інформацією, у результаті зіткнення загинув народний депутат України, який представляв партію «Слуга народу».

Попередньо встановлено, що близько 18:15 25 січня квадроцикл, за кермом якого перебував парламентар, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом. Пасажири громадського транспорту, за попередніми даними, не постраждали.

Реклама

Внаслідок аварії депутат зазнав тяжких травм. Його доправили до медичного закладу, однак врятувати життя чоловіка не вдалося — він помер у лікарні.

«Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні», — йдеться у повідомленні ДБР.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Слідчі ДБР проводять огляд місця події, опитують очевидців та збирають докази. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Реклама

Нагадаємо, як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, а згодом голова фракції Слуга народу» Давид Арахамія у Сокільниках на Львівщині сталася смертельна аварія, в якій загинув народний депутат Орест Саламаха.