Львів
Кількість переглядів
9871
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій у день вбивства

Подробиці останніх хвилин життя Андрія Парубія розповіла волонтерка Наталія Шелестак.

Андрій Парубій

Андрій Парубій / © acebook.com/andriy.parubiy

У Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. У той час він йшов по запланованим справам.

Про це розповіла в коментарі для ТСН.ua подруга родини Парубія, львівська волонтерка Наталія Шелестак.

«М*скалю цим вбивством було важливо показати, що у центрі міста серед білого дня можна вбивати політичних діячів. Родина Парубія — націоналісти, боролися за Україну, за культуру. Його рідні зараз перебувають у шоковому стані, вони не вірять у те, що сталося. Андрія вбили у ближньому центрі Львова, це — стара частина міста. Це відбулося на вулиці академіка Єфремова. Андрій Парубій прямував до спортивного залу. Планував там позайматися та повернутися додому», — розповіла вона

За її словами, Андрій Парубій останнім часом перебував у Львові та займався здоров’ям своєї родини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові в суботу, 30 серпня, був застрелений український політик, громадський діяч, колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій. Як повідомили у правоохоронних органах, після нападу було оголошено план «Перехоплення». У мережі з’явився відеозапис моменту злочину, обставини події встановлюються.

9871
