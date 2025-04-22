Український літак Ан-26 / © УНІАН

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Політ над Львовом та областю 21 квітня здійснював не шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 AEW&C. Це міг бути багатоцільовий транспортний літак Ан-26.

Таку думку військовий експерт Михайло Жирохов висловив у ефірі Radio NV.

Жирохов також пояснив можливі причини ймовірної появи Ан-26 у небі над Львівщиною.

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«З огляду на маршрут, висоту та деякі інші характеристики це Ан-26, який проводив аеронавігаційні роботи щодо аеропорту «Львів». Роботи для налаштування радіотехнічних засобів аеропорту. Вони здійснюються час від часу», — розповів експерт.

На його думку, це повʼязано з інформацією про те, що найближчим часом цивільний аеродром Львова може запуститися в тестовому режимі. Можливо, для комерційних рейсів.

Водночас Жирохов припустив, що Україна все ж могла отримати шведський літак Saab 340 AEW&C.

«Якщо дивитися за маршрутом, за тими елементами, які виконував цей літак, це все більше схоже на це. Хоча може бути й така іронія долі, що під цей літак замаскували і шведський ДРЛВ. Але це із серії припущення», — зауважив експерт.

Нагадаємо, 21 квітня мешканці Львова та області почули звуки літака у небі. Водночас авіаційний трекінговий сервіс зафіксував у регіоні невідоме авіасудно. Пізніше ресурс Clash Report повідомив, що це міг бути тестовий політ Saab 340. Утім, офіційного підтвердження від української або іноземної сторони наразі немає.