ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
1460
Час на прочитання
1 хв

Загадковий літак над Львовом — це не Saab 340: експерт назвав, що це могло бути за судно

Михайло Жирохов назвав технічні ознаки, які вказують на те, що над Львівщиною літав Ан-26.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Український літак Ан-26

Український літак Ан-26 / © УНІАН

Політ над Львовом та областю 21 квітня здійснював не шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 AEW&C. Це міг бути багатоцільовий транспортний літак Ан-26.

Таку думку військовий експерт Михайло Жирохов висловив у ефірі Radio NV.

Жирохов також пояснив можливі причини ймовірної появи Ан-26 у небі над Львівщиною.

«З огляду на маршрут, висоту та деякі інші характеристики це Ан-26, який проводив аеронавігаційні роботи щодо аеропорту «Львів». Роботи для налаштування радіотехнічних засобів аеропорту. Вони здійснюються час від часу», — розповів експерт.

На його думку, це повʼязано з інформацією про те, що найближчим часом цивільний аеродром Львова може запуститися в тестовому режимі. Можливо, для комерційних рейсів.

Водночас Жирохов припустив, що Україна все ж могла отримати шведський літак Saab 340 AEW&C.

«Якщо дивитися за маршрутом, за тими елементами, які виконував цей літак, це все більше схоже на це. Хоча може бути й така іронія долі, що під цей літак замаскували і шведський ДРЛВ. Але це із серії припущення», — зауважив експерт.

Нагадаємо, 21 квітня мешканці Львова та області почули звуки літака у небі. Водночас авіаційний трекінговий сервіс зафіксував у регіоні невідоме авіасудно. Пізніше ресурс Clash Report повідомив, що це міг бути тестовий політ Saab 340. Утім, офіційного підтвердження від української або іноземної сторони наразі немає.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1460
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie