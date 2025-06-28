З життя пішов дисидент та політв’язень радянських таборів Ігор Калинець: що про нього відомо

Ігор Калинець. Фото: Дзвінка Калинець-Мамчур

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На 86-му році життя помер Ігор Калинець — поет, дисидент, політв’язень радянських таборів і почесний громадянин Львова.

Про смерть Ігоря Калинця повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Разом із Іриною Калинець вони стали голосом української гідності у найтемніші часи. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким. Львів сумує», — зазначив Садовий.

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Народжений у Ходорові 1939 року, Калинець віддав життя боротьбі за українську культуру й свободу. За участь у дисидентському русі він провів дев’ять років у таборах і засланні, де разом із ним були Стус, Світличний, Горбаль. Після звільнення — організовував акції пам’яті, видавав «Євшан-зілля», працював у бібліотеці Стефаника.

Він — почесний доктор Львівського університету, лауреат Шевченківської премії, автор збірки «Тринадцять аналогій» і багатьох віршів для дітей. У 2019 році Львів нагородив його «Золотим Гербом міста».

Нагадаємо, 26 червня помер колишній міський голова Одеси Руслан Боделан. Йому було 83 роки.

Повідомлялося також про смерть народного депутата I, V і VI скликань, громадського діяча та вченого Юрія Гнаткевича. Йому було 86 років.

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