Вибух та пожежа у готелі Львова: поліція назвала причину (фото)

Обгоріле приміщення готелю «Власта» у Львові / © Поліція Львівської області

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За попередніми даними поліції, причиною пожежі у львівському готелі «Власта» 4 серпня став вибух батареї електроскутера, який належить кур’єру.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що займанняу сталося через вибух батареї електроскутера, власник якого кілька років проживав у готельному номері на дев’ятому поверсі. Це — 25-річний працівник кур’єрської служби. Він заряджав батарею до скутера у цьому ж номері.

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Через пожежу в готелі Львова були травмовані шестеро людей. Власник скутера також отримав опіки та перебуває у лікарні.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Максимальне покарання за такий злочин — до трьох років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Пожежа у готелі «Власта» у Львові / © Поліція Львівської області

Пожежа у готелі «Власта» у Львові / © Поліція Львівської області

Нагадаємо, 4 серпня у Львові виникла пожежа у готелі «Власта» на вул. Клепарівській: вогонь охопив до 3000 кв. м. Рятувальниками евакуювали з готелю кілька десятків людей та зрештою загасили пожежу.

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Через інцидент постраждали шестеро людей, серед них — двоє дітей.