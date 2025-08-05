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- Львів
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Вибух та пожежа у готелі Львова: поліція назвала причину (фото)
У готелі «Власта» вибухнула батарея електроскутера і через це виникла пожежа.
За попередніми даними поліції, причиною пожежі у львівському готелі «Власта» 4 серпня став вибух батареї електроскутера, який належить кур’єру.
Про це повідомила поліція Львівської області.
Правоохоронці попередньо встановили, що займанняу сталося через вибух батареї електроскутера, власник якого кілька років проживав у готельному номері на дев’ятому поверсі. Це — 25-річний працівник кур’єрської служби. Він заряджав батарею до скутера у цьому ж номері.
Через пожежу в готелі Львова були травмовані шестеро людей. Власник скутера також отримав опіки та перебуває у лікарні.
За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Максимальне покарання за такий злочин — до трьох років ув’язнення.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 4 серпня у Львові виникла пожежа у готелі «Власта» на вул. Клепарівській: вогонь охопив до 3000 кв. м. Рятувальниками евакуювали з готелю кілька десятків людей та зрештою загасили пожежу.
Через інцидент постраждали шестеро людей, серед них — двоє дітей.