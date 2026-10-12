Встромив ніж у шию військовому ТЦК та поранив поліцейського: на Львівщині затримали зловмисника

Заходи із затримання нападника / © Поліція Львівської області

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У Шептицькому на Львівщині поліцейські затримали 47-річного місцевого жителя, який вчинив замах на вбивство військовослужбовця ТЦК та поранив поліцейського під час затримання.

Подія сталася 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського. Під час заходів з оповіщення населення та перевірки військово-облікових документів зловмисник напав із ножем на 43-річного військовослужбовця ТЦК — учасника бойових дій. Нападник завдав йому удару в шию та втік з місця злочину.

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Колеги з групи оповіщення надали пораненому домедичну допомогу та викликали «швидку». У лікарні медики діагностували потерпілому колото-рвані рани шийних вен та проникаюче поранення дихальних шляхів. Наразі стан військовослужбовця оцінюють як задовільний.

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Для розшуку та затримання нападника залучили слідчо-оперативну групу, оперативників карного розшуку та співробітників поліції Львівщини. Зловмисника виявили та затримали за силової підтримки групи оперативного реагування.

Під час затримання фігурант чинив активний опір та відкрив вогонь із пневматичного пістолета, поранивши 40-річного оперативника.

Правоохоронці Львівщини затримали нападника / © Поліція Львівської області

Під час обшуку у нападника виявили зброю / © Поліція Львівської області

Заходи із затримання нападника / © Поліція Львівської області

Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 — замах на умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку;

ч. 2 ст. 345 — насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

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Нагадаємо, на Одещині чоловік з ножем напав на працівників ТЦК під час мобілізаційних заходів, внаслідок чого вони опинилися в реанімації.

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