Ворог вдарив по Добротвірській ТЕС на Львівщині

Атака на енергетику

Російські війська завдали удару по Добротвірській теплоелектростанції у Львівській під час атаки 30 жовтня.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

«На Львівщині: удар по Добротвірській ТЕС — пошкодження критичної інфраструктури, пожежа», — йдеться в заяві депутата в Мережі.

До слова, атакована ТЕС (теплоелектростанція, відома раніше як Львівсько-Волинська ДРЕС) розташована у селищі Добротвір Шептицького району. Її проєктна потужність становить 510 МВт. Наразі ТЕС функціонує як структурний підрозділ АТ «ДТЕК Західенерго», що підтверджується відкритими джерелами.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК повідомили, що російська армія у ніч проти 30 жовтня вкотре атакувала теплоелектростанції цієї компанії в різних областях України. Це вже третя масована атака за жовтень на ТЕС ДТЕК.

Окрім того, через нічну комбіновану атаку на Львівщині були пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури.