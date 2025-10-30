ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
1143
Час на прочитання
1 хв

Ворог вдарив по Добротвірській ТЕС на Львівщині

На Добротвірській теплоелектростанції після атаки спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака на енергетику

Атака на енергетику

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська завдали удару по Добротвірській теплоелектростанції у Львівській під час атаки 30 жовтня.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

«На Львівщині: удар по Добротвірській ТЕС — пошкодження критичної інфраструктури, пожежа», — йдеться в заяві депутата в Мережі.

До слова, атакована ТЕС (теплоелектростанція, відома раніше як Львівсько-Волинська ДРЕС) розташована у селищі Добротвір Шептицького району. Її проєктна потужність становить 510 МВт. Наразі ТЕС функціонує як структурний підрозділ АТ «ДТЕК Західенерго», що підтверджується відкритими джерелами.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК повідомили, що російська армія у ніч проти 30 жовтня вкотре атакувала теплоелектростанції цієї компанії в різних областях України. Це вже третя масована атака за жовтень на ТЕС ДТЕК.

Окрім того, через нічну комбіновану атаку на Львівщині були пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури.

Дата публікації
Кількість переглядів
1143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie