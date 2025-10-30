- Дата публікації
Ворог вдарив по Добротвірській ТЕС на Львівщині
На Добротвірській теплоелектростанції після атаки спалахнула пожежа.
Російські війська завдали удару по Добротвірській теплоелектростанції у Львівській під час атаки 30 жовтня.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
«На Львівщині: удар по Добротвірській ТЕС — пошкодження критичної інфраструктури, пожежа», — йдеться в заяві депутата в Мережі.
До слова, атакована ТЕС (теплоелектростанція, відома раніше як Львівсько-Волинська ДРЕС) розташована у селищі Добротвір Шептицького району. Її проєктна потужність становить 510 МВт. Наразі ТЕС функціонує як структурний підрозділ АТ «ДТЕК Західенерго», що підтверджується відкритими джерелами.
Нагадаємо, раніше в ДТЕК повідомили, що російська армія у ніч проти 30 жовтня вкотре атакувала теплоелектростанції цієї компанії в різних областях України. Це вже третя масована атака за жовтень на ТЕС ДТЕК.
Окрім того, через нічну комбіновану атаку на Львівщині були пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури.