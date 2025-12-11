Влучання дрона на Львівщині: Нацполіція висловилась про випадок і необхідність змін у законі про БпЛА

Дрон

Сьогодні, 11 грудня, в селі Сокільники Львівської області стався інцидент: близько 04:00 дрон влучив у приватний житловий будинок, спричинивши вибух і пошкодження даху та фасаду. Минулося без постраждалих.

Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявив, що цей випадок став черговим підтвердженням критичної потреби в оновленому та дієвому законодавстві щодо використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Поліцейські одразу розпочали розслідування за фактом замаху на умисне вбивство.

"Ми встановлюємо тип дрона, маршрут його руху та осіб, які можуть бути причетні. Однак такий випадок демонструє, що без системного контролю ризики для цивільного населення лише зростатимуть," — заявив Іван Вигівський.

Ключові законодавчі ініціативи

Національна поліція підтримує та ініціює комплексні законодавчі зміни, необхідні для контролю над БпЛА у післявоєнний період. Серед них — законопроєкт № 13600, який передбачає:

Обов’язкова реєстрація. Внесення БпЛА до Державного реєстру повітряних суден.

Державний облік. Облік усіх дронів у підрозділах Національної поліції.

Унормування польотів. Ідентифікація користувачів та вимоги до документів, що дають право на польоти.

Адміністративна відповідальність. Штрафи за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або у стані сп’яніння.

Кримінальна відповідальність. Посилення покарання, якщо порушення спричинять шкоду людям або значні матеріальні збитки.

"Це захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним," — підкреслив очільник Нацполіції.

Національна поліція наполягатиме на ухваленні цих законодавчих змін.

Нагадаємо, що під час удару дрона офіційного попередження про загрозу БпЛА в регіоні не надходило, і повітряну тривогу цієї ночі не оголошували.