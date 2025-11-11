Вкрали майже 1 млн грн та Lexus: на Львівщині "нащадки Довбуша" вчинили зухвалий злочин

На Львівщині засудили банду розбійників / © Pixabay

Реклама

У Львівській області засудили шістьох чоловіків, які напали на місцевих жителів та пограбували їх. Таким чином зловмисники «збирали гроші» для функціонування громадського об`єднання «Нащадки Довбуша», до якого вступили 2024 року.

Про це йдеться у вироку Самбірського міськрайонного суду Львівської області.

Банда вчинила зухвалий напад на будинок подружжя

За даними суду, шестеро чоловіків, частина яких були членами громадського об’єднання «Нащадки Довбуша» у січні 2025 року проникли до житлового будинку, в якому мешкали чоловік та жінка. Там вони погрожували потерпілим та викрали мобільні телефони, техніку, золоті прикраси та гроші. Потім злодії викрали 925 тис. грн із сейфу та автомобіль «Лексус», який згодом залишили на вулиці.

Реклама

Потерпілому вони завдали матеріальної шкоди в розмірі 961 354 грн, а потерпілій — 21 286 грн.

Що розповіли нападники

Організатор банди підтвердив версію слідства. Він зазначив, що дійсно чоловіки напали на потерпілих, пограбували їхній дім, а з приміщення офісу, яке належить потерпілим, винесли понад 925 тис. грн, а також викрали автомобіль. Згодом вони залишили викрадене авто у місті Турка на Львівщині.

Решта п’ятеро підсудних провину теж визнали.

Вирок суду

Організатора нападу визнали винним за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України. Його засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Другого нападника суд визнав винним за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України. Його засудили до 8 років та шести місяців позбавлення волі з конфіскацію майна.

Третього нападника суд визнав винним за ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України та призначив йому покарання 8 років та 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна.

Четвертого нападника суд визнав винним за ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України та засудив до 8 років та 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

П’ятого нападника суд визнав винним за ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України та засудив до 8 років та 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

Шостого нападника суд визнав винним за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Також частина підсудних повинна сплатити потерпілим 96 286,75 грн та 525 269 грн моральної та матеріальної компенсації.

Реклама

Нагадаємо, у Львові на 5 років та 1 місяць позбавлення волі засудили жінку, яка вкрала з аптеки косметичні засоби на понад 5 тисяч гривень.