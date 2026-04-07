Великдень 2025 у Львові: Фото Львівсько-Сокальська єпархія ПЦУ

Реклама

У неділю, 12 квітня 2026 року, християни східного обряду — православні і греко-католики — святкуватимуть Воскресіння Христове. Під час повномасштабної війни нічних богослужінь у храмах Львова не проводять через комендантську годину.

Про це попередила Львівська міська рада.

Святкові богослужіння відбуватимуться з урахуванням комендантської години, тому Великодніх богослужінь у нічну пору не буде.

Реклама

«Умови воєнного часу дещо змінюють наші традиційні форми святкування Великодня. Як і в попередні роки, зважаючи на те, що в місті діє комендантська година, нічних богослужінь не буде. Всі вони завершаться до комендантської години в суботу ввечері і розпочнуться вже по закінченні комендантської години в неділю після п’ятої години ранку», — зазначив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Нагадаємо, комендантська година у Львові та Львівській області у 2026 році діє щодня з 00:00 до 05:00.

Розклад пасхальних богослужінь у кафедральних соборах Львова

Архикатедральний собор Святого Юра УГКЦ

(пл. св. Юра, 5)

Велика Субота, 11 квітня

Реклама

09:00 — Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого

12:00 — Благословення пасхальних кошиків (кожні пів години до 21:30)

21:30 — Надгробне, Архиєрейська Літургія

Великдень, 12 квітня

07:00 — Пасхальна Утреня, після Архиєрейська Літургія

11:00 — Божественна Літургія св. Івана Золотоустого

14:00 — Пасхальні Часи

16:00 — Пасхальна Вечірня

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла

(вул. Театральна, 11)

Велика Субота, 11 квітня

09:00 — Вечірня з Літургією

14:00 — 21:00 — Благословення пасхальних кошиків

Великдень, 12 квітня

Реклама

06:00 — Надгробне, Воскресна Утреня

07:30 — Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків

09:00 — Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків

11:00 — Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків

13:00 — Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків

15:00 — Byzantine Divine Liturgy in English (Blessing of the Easter Baskets)

16:00 — Велика Вечірня

Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ

(вул. Грушевського, 2)

Велика Субота, 11 квітня

09:00 — Вечірня з Літургією св. Василія Великого

11:00 — 23:00 — Освячення Пасхальних кошиків

21:00 — Читання Діянь Святих Апостолів

Великдень, 12 квітня

06:30 — Полуношниця

07:00 — Пасхальна Утреня, архиєрейським чином

08:00 — Архиєрейська Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого

11:00 — Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого

17:00 — Велика вечірня, архиєрейським чином

Храм Успення Пресвятої Богородиці ПЦУ

(вул. Руська, 5)

Велика Субота, 11 квітня

08:30 — Божественна Літургія св. Василія Великого

14:00 — Початок освячення пасхальних кошиків

21:00 — Читання Діянь Святих Апостолів

23:30 — Опівнічниця. Надгробна відправа

Великдень, 12 квітня

Реклама

06:00 — Початок хресного ходу. Пасхальна Рання. Архієрейська Божественна Літургія

09:00 — Божественна Літургія

15:00 — Пасхальна Вечірня

Нагадаємо, що працівники поліції на Великдень в Україні працюватимуть у посиленому режимі.