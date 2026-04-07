Великдень 2026 у Львові — коли святити паску і чи будуть нічні служби: розклад
Через комендантську годину у Львові знову не відбудуться нічні великодні богослужіння.
У неділю, 12 квітня 2026 року, християни східного обряду — православні і греко-католики — святкуватимуть Воскресіння Христове. Під час повномасштабної війни нічних богослужінь у храмах Львова не проводять через комендантську годину.
Про це попередила Львівська міська рада.
Святкові богослужіння відбуватимуться з урахуванням комендантської години, тому Великодніх богослужінь у нічну пору не буде.
«Умови воєнного часу дещо змінюють наші традиційні форми святкування Великодня. Як і в попередні роки, зважаючи на те, що в місті діє комендантська година, нічних богослужінь не буде. Всі вони завершаться до комендантської години в суботу ввечері і розпочнуться вже по закінченні комендантської години в неділю після п’ятої години ранку», — зазначив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.
Нагадаємо, комендантська година у Львові та Львівській області у 2026 році діє щодня з 00:00 до 05:00.
Розклад пасхальних богослужінь у кафедральних соборах Львова
Архикатедральний собор Святого Юра УГКЦ
(пл. св. Юра, 5)
Велика Субота, 11 квітня
09:00 — Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого
12:00 — Благословення пасхальних кошиків (кожні пів години до 21:30)
21:30 — Надгробне, Архиєрейська Літургія
Великдень, 12 квітня
07:00 — Пасхальна Утреня, після Архиєрейська Літургія
11:00 — Божественна Літургія св. Івана Золотоустого
14:00 — Пасхальні Часи
16:00 — Пасхальна Вечірня
Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла
(вул. Театральна, 11)
Велика Субота, 11 квітня
09:00 — Вечірня з Літургією
14:00 — 21:00 — Благословення пасхальних кошиків
Великдень, 12 квітня
06:00 — Надгробне, Воскресна Утреня
07:30 — Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків
09:00 — Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків
11:00 — Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків
13:00 — Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків
15:00 — Byzantine Divine Liturgy in English (Blessing of the Easter Baskets)
16:00 — Велика Вечірня
Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ
(вул. Грушевського, 2)
Велика Субота, 11 квітня
09:00 — Вечірня з Літургією св. Василія Великого
11:00 — 23:00 — Освячення Пасхальних кошиків
21:00 — Читання Діянь Святих Апостолів
Великдень, 12 квітня
06:30 — Полуношниця
07:00 — Пасхальна Утреня, архиєрейським чином
08:00 — Архиєрейська Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого
11:00 — Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого
17:00 — Велика вечірня, архиєрейським чином
Храм Успення Пресвятої Богородиці ПЦУ
(вул. Руська, 5)
Велика Субота, 11 квітня
08:30 — Божественна Літургія св. Василія Великого
14:00 — Початок освячення пасхальних кошиків
21:00 — Читання Діянь Святих Апостолів
23:30 — Опівнічниця. Надгробна відправа
Великдень, 12 квітня
06:00 — Початок хресного ходу. Пасхальна Рання. Архієрейська Божественна Літургія
09:00 — Божественна Літургія
15:00 — Пасхальна Вечірня
Нагадаємо, що працівники поліції на Великдень в Україні працюватимуть у посиленому режимі.