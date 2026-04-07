Великдень 2026 у Львові — коли святити паску і чи будуть нічні служби: розклад

Через комендантську годину у Львові знову не відбудуться нічні великодні богослужіння.

Дмитро Гулійчук
Великдень 2025 у Львові: Фото Львівсько-Сокальська єпархія ПЦУ

У неділю, 12 квітня 2026 року, християни східного обряду — православні і греко-католики — святкуватимуть Воскресіння Христове. Під час повномасштабної війни нічних богослужінь у храмах Львова не проводять через комендантську годину.

Про це попередила Львівська міська рада.

Святкові богослужіння відбуватимуться з урахуванням комендантської години, тому Великодніх богослужінь у нічну пору не буде.

«Умови воєнного часу дещо змінюють наші традиційні форми святкування Великодня. Як і в попередні роки, зважаючи на те, що в місті діє комендантська година, нічних богослужінь не буде. Всі вони завершаться до комендантської години в суботу ввечері і розпочнуться вже по закінченні комендантської години в неділю після п’ятої години ранку», — зазначив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Нагадаємо, комендантська година у Львові та Львівській області у 2026 році діє щодня з 00:00 до 05:00.

Розклад пасхальних богослужінь у кафедральних соборах Львова

Архикатедральний собор Святого Юра УГКЦ

(пл. св. Юра, 5)

Велика Субота, 11 квітня

  • 09:00 — Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого

  • 12:00 — Благословення пасхальних кошиків (кожні пів години до 21:30)

  • 21:30 — Надгробне, Архиєрейська Літургія

Великдень, 12 квітня

  • 07:00 — Пасхальна Утреня, після Архиєрейська Літургія

  • 11:00 — Божественна Літургія св. Івана Золотоустого

  • 14:00 — Пасхальні Часи

  • 16:00 — Пасхальна Вечірня

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла

(вул. Театральна, 11)

Велика Субота, 11 квітня

  • 09:00 — Вечірня з Літургією

  • 14:00 — 21:00 — Благословення пасхальних кошиків

Великдень, 12 квітня

  • 06:00 — Надгробне, Воскресна Утреня

  • 07:30 — Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків

  • 09:00 — Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків

  • 11:00 — Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків

  • 13:00 — Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків

  • 15:00 — Byzantine Divine Liturgy in English (Blessing of the Easter Baskets)

  • 16:00 — Велика Вечірня

Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ

(вул. Грушевського, 2)

Велика Субота, 11 квітня

  • 09:00 — Вечірня з Літургією св. Василія Великого

  • 11:00 — 23:00 — Освячення Пасхальних кошиків

  • 21:00 — Читання Діянь Святих Апостолів

  • Великдень, 12 квітня

  • 06:30 — Полуношниця

  • 07:00 — Пасхальна Утреня, архиєрейським чином

  • 08:00 — Архиєрейська Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого

  • 11:00 — Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого

  • 17:00 — Велика вечірня, архиєрейським чином

Храм Успення Пресвятої Богородиці ПЦУ

(вул. Руська, 5)

  • Велика Субота, 11 квітня

  • 08:30 — Божественна Літургія св. Василія Великого

  • 14:00 — Початок освячення пасхальних кошиків

  • 21:00 — Читання Діянь Святих Апостолів

  • 23:30 — Опівнічниця. Надгробна відправа

Великдень, 12 квітня

  • 06:00 — Початок хресного ходу. Пасхальна Рання. Архієрейська Божественна Літургія

  • 09:00 — Божественна Літургія

  • 15:00 — Пасхальна Вечірня

Нагадаємо, що працівники поліції на Великдень в Україні працюватимуть у посиленому режимі.

