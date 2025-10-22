Велика частина Львова залишиться без води: що сталося і кого торкнеться відключення

Вода / © Associated Press

Значна частина Львова, а також низка прилеглих населених пунктів, зіткнуться з тривалим призупиненням водопостачання. Причина — ліквідація масштабної аварії на магістральному водопроводі діаметром 600 мм поблизу села Домажир.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Коли не буде води

Початок: 23 жовтня з 05:00.

Відновлення: орієнтовно з 06:00 ранку п’ятниці, 24 жовтня.

Таким чином, мешканці зазначених районів будуть без водопостачання майже дві доби.

Райони та населені пункти, що потрапляють під відключення

Частина Шевченківського, Залізничного та Франківського районів Львова.

Населені пункти: Рудно, Рясне-Руське, Підрясне, Домажир, Воля Добростанська, Заверещиця, Затока, Повітно, Велике Поле, Вороців, Карачинів та Солуки.

Міська влада просить жителів завчасно зробити необхідний запас води. Після відновлення подачі у водопровідній воді можлива тимчасова поява іржі, що є нормальним явищем під час промивання мереж. Повний перелік вулиць, де буде призупинено водопостачання, можна знайти на офіційному сайті Львівської міської ради.

