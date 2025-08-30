Вбивство Андрія Парубія: у Львові введено план-перехоплення

У Львові введено план-перехоплення «Сирена» / © УНН

У Львові введено план-перехоплення «Сирена» через вбивство ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомили в МВС, передає УНН.

На запитання, чи поліція ввела план-перехоплення у Львові через вбивство політичного діяча, в МВС повідомили: «Введено план „Сирена“.

Крім того, джерела «РБК-Україна» додали, що поліція вийшла на слід вбивці Парубія.

Вісім пострілів було здійснено в Андрія Парубія, уточнили «Суспільному» джерела в поліції.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові сталася стрілянина під час якої вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Довідково

Андрій Парубій — народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО від лютого до серпня 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.