"Вберіг з неба": львів’янка дивом вижила, коли в її дім влучив "Шахед"

Львів’янка розповіла про влучання дрона у свій будинок під час атаки 24 березня.

Атака на Львів 24 березня / © ДСНС

Атака на львівський район Сихів 24 березня ледь не стала фатальною для однієї родини, але сталося справжнє диво. У житловий будинок, де мешкає львів’янка Роксолана, влучив ворожий дрон. Проте квартира в цей момент була порожньою. Дівчина та її рідні залишилися неушкодженими лише тому, що за доленосним збігом обставин саме під час удару поїхали з дому.

Про це користувачка Роксолана повідомила на своїй сторінці у соцмережі Threads.

За словами Роксолани, під час повітряної тривоги та подальшої атаки «Шахеда» вона разом із близькими поїхала на цвинтар. Родина вирушила провідати могилу загиблого брата Назара, який служив у поліції та загинув під час виконання службових обов’язків. Символічно, що саме 24 березня чоловікові мало б виповнитися 30 років.

Львів’янка пов’язує свій порятунок із заступництвом загиблого брата. Вона зазначила, що саме поїздка на кладовище в день його народження вберегла її та іншого члена родини, Остапа, від імовірних травм або загибелі.

«Я щиро вірю, що наші рідні з неба нас оберігають. Я знаю, що ні я, ні Остап не постраждали б сьогодні, бо ти, Назарко — наш найбільший ангел-охоронець, і ти надалі оберігаєш нас від всього, як справжній старший брат», — зазначила дівчина.

Роксолана з рідним братом Назаром, який загинув на війні. / © соцмережі

Раніше ми писали, що 24 березня у Львові під час атаки ворожих безпілотників пролунали вибухи. Очільник ОВА Максим Козицький повідомив про загоряння житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців і проспекті Червоної Калини.

Згодом стало відомо, що російські дрони атакували центр Львова та спальний район Сихів. Пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря та 19 будинків.

Окрім цього, у Львові кількість постраждалих від російської атаки зросла до 22.

