Львів
261
1 хв

В Україні суворо покарали матір-одиначку через крадіжку ковбаси та сиру на 575 грн

Жителька Львівщини вкрала з супермаркету продукти і отримала 5 років в’язниці.

Віра Хмельницька
Супермаркет

На Львівщині засудили жінку через крадіжку з супермаркету / © pixabay.com

У Львівській області до 5 років та 1 дня позбавлення волі засудили жінку через крадіжку на майже 575 грн.

Про це йдеться у вироку Шептицького міського суду Львівської області.

За даними суду, жителька Львівщини 28 квітня 2025 року в місцевому супермаркеті вкрала дві палки ковбаси, сири та слабоалкогольні напої на загальну суму 575 грн.

На суді жінка провину визнала. Жителька Шептицького підтвердила, що коли працівники магазину помітили крадіжку, вона втекла із продуктами.

«Вказала, що продукти харчування викрала для власного споживання, оскільки не мала грошей. Додала, що матеріальну шкоду відшкодувала. У вчиненому щиро розкаялася, просить суворо її не карати», — йдеться у матеріалі суду.

На суді зазначалось, що підозрювана незаміжня та самостійно виховує малолітню дитини, проте подібний злочин вона вчинила вдруге, що «обтяжує покарання».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч. 4 ст. 186 КК України. Її засудили до 5 років позбавлення волі. Оскільки жителька Львівщини перебувала на іспитовому терміні через інший злочин, то остаточне покарання — 5 років та 1 день позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Львівській області до 6 років та 5 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який пограбував місцевий храм.

261
