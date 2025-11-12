ТСН у соціальних мережах

Львів
345
1 хв

В Україні чоловік вкрав тонометр і отримав 7 років в’язниці: “Це - божевілля”

В Україні суд суворо покарав чоловіка через крадіжку тонометра.

Марія Бойко
В Україні чоловік вкрав тонометр і отримав 7 років в’язниці: “Це - божевілля”

У Львові чоловік вкрав тонометр і отримав 7 років тюрми / © УНІАН

У Львові до 7 років позбавлення волі засудили чоловіка, який вкрав тонометр з аптеки.

Про це йдеться у вироку Залізничного районного суду м. Львова.

За даними суду, житель Львова 5 січня 2025 року з приміщення аптеки вкрав тонометр, вартість якого 1306 грн.

На суді чоловік провину спочатку заперечив. Проте згодом визнав, що таки поцупив тонометр.

«Заявив, що це — божевілля позбавляти волі особу терміном на сім років за викрадення вимірювача артеріального тиску», — йдеться у свідченні підсудного.

Охорона та провізор розповіли, що до аптеки прийшли двоє чоловіків і поки продавець перевіряв справність тонометра, підсудний вкрав інший апарат та втік. Згодом тонометр чоловік повернув.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Львова винним за ч.4 ст. 186 КК України. Його засудили до 7 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, Львові на 5 років та 1 місяць позбавлення волі засудили жінку, яка вкрала із аптеки косметичні засоби на понад 5 тисяч гривень.

