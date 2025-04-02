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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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386
Час на прочитання
1 хв

В одному з міст через загрозу диверсій посилили заходи безпеки: деталі

У місті перевірять транспортні засоби.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Львів.

Львів. / © pixabay.com

У Львові та області посилили заходи безпеки поблизу адмінбудівель. Причиною називають загрозу диверсій, організованих агресоркою Російською Федерацією.

Про це повідомив депутат львівської мерії Ігор Зінкевич.

“Через загрозу диверсій, організованих РФ, у Львові та області посилили заходи безпеки поблизу адмінбудівель”, - поінформував він.

За словами Зінкевича, правоохоронці перевіряють підозрілих людей та транспортні засоби на наявність вибухівки.

Як повідомлялося, днями у Львові затримано агентів російського ГРУ. Під час спецоперації контррозвідники затримали двох агентів, які планували підірвати адмінбудівлю одного з райвідділів поліції.

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