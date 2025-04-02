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- Львів
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В одному з міст через загрозу диверсій посилили заходи безпеки: деталі
У місті перевірять транспортні засоби.
У Львові та області посилили заходи безпеки поблизу адмінбудівель. Причиною називають загрозу диверсій, організованих агресоркою Російською Федерацією.
Про це повідомив депутат львівської мерії Ігор Зінкевич.
“Через загрозу диверсій, організованих РФ, у Львові та області посилили заходи безпеки поблизу адмінбудівель”, - поінформував він.
За словами Зінкевича, правоохоронці перевіряють підозрілих людей та транспортні засоби на наявність вибухівки.
Як повідомлялося, днями у Львові затримано агентів російського ГРУ. Під час спецоперації контррозвідники затримали двох агентів, які планували підірвати адмінбудівлю одного з райвідділів поліції.