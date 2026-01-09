- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 2716
- Час на прочитання
- 1 хв
Уперше за війну Росія вдарила по Львову “Орешніком”: влада зробила заяву
Пізно ввечері 8 січня армія РФ вперше за війну вдарила по Львову балістичною ракетою середньої дальності “Орешніком”. Місто розташоване менш ніж за 70 км від кордону з Європейським Союзом.
Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.
“Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна росії не зупиняється перед жодними кордонами”, - наголосив чиновник.
Садовий акцентував на тому, що, за даними військових, ця ракета рухалась по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год, що є “надвисокою швидкістю”.
Новина доповнюється