Львів
Уперше за війну Росія вдарила по Львову “Орешніком”: влада зробила заяву

Олена Капнік
Атака Орешніком.

Атака Орешніком. / © ТСН

Пізно ввечері 8 січня армія РФ вперше за війну вдарила по Львову балістичною ракетою середньої дальності “Орешніком”. Місто розташоване менш ніж за 70 км від кордону з Європейським Союзом.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

“Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна росії не зупиняється перед жодними кордонами”, - наголосив чиновник.

Садовий акцентував на тому, що, за даними військових, ця ракета рухалась по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год, що є “надвисокою швидкістю”.

Новина доповнюється
