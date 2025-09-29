ТСН у соціальних мережах

Уночі в центрі Львова чоловіки влаштували стрілянину: що відомо

У Львові під час комендантської години 29 вересня сталася стрілянина, учасники інциденту — місцеві хлопці віком від 18 до 23 років.

Патрульна поліція

Патрульна поліція / © Shutterstock

У ніч проти понеділка, 29 вересня, під час комендантської години в центрі Львова сталася стрілянина.

Деталі повідомляє Національна поліція.

Унаслідок події ніхто не постраждав.

Що кажуть у поліції

Уночі між групою знайомих сталася бійка, на яку оперативно зреагували бійці Нацгвардії, що патрулювали територію. Побачивши правоохоронців, учасники конфлікту почали тікати, а один із них здійснив три постріли у повітря з травматичної зброї.

Повідомлення про звуки стрілянини на проспекті Свободи до поліції надійшло близько 01:00. Однак зловмисників затримали ще до її прибуття.

Постраждалих унаслідок події немає, зброю вилучено. Усіх учасників інциденту встановили — це львів’яни віком від 18 до 23 років.

Трьох учасників бійки, а також 22-річного «стрільця» правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності за статтею про дрібне хуліганство Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Покарання за статтею 173 передбачає штраф у розмірі 3-7 неоподаткованих мінімальних доходів, громадські (40-60 годин) або виправні роботи (1 — 2 місяці) або арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, у Львові двоє дівчат жорстоко побили третю: вони завдавали її ударів руками і ногами. Відео, яке з’явилося соцмережах, шокувало користувачів.

