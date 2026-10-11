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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
1795
Час на прочитання
1 хв

Ударив ножем у шию і втік: на Львівщині невідомий поранив військового ТЦК

На Львівщині поранили ножем співробітника ТЦК під час перевірки документів: військовий у реанімації.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Місце події, де поранили військовослужбовця ТЦК

Місце події, де поранили військовослужбовця ТЦК / © Поліція Львівської області

На Львівщині у місті Шептицький невідомий чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Про це передають поліція Львівської області і Львівський обласний ТЦК та СП.

За словами правоохоронців, під час перевірки військово-облікових документів чоловік завдав члену групи оповіщення удар ножем у шию. Після чого невідомий втік.

Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу та викликали «швидку». Зараз поранений працівник ТЦК перебуває у реанімації.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання невідомого.

Раніше у Нововолинську затримали 46-річного чоловіка, який порізав ножем двох військовослужбовців ТЦК.

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