Удар РФ по Львову: пошкоджено вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети

Атака на Львів.

Внаслідок атаки безпілотників по Львову зранку 15 січня пошкоджено вітражі в пам’ятці архітектури — у Церкві Святих Ольги і Єлизавети, що розташована на площі Кропивницького, неподалік вокзалу.

Про це повідомив мер Андрій Садовий, повідомляє «Суспільне».

«Пошкоджений вітраж у соборі. Це пам’ятка архітектури», —наголосив міський голова.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький також зауважив, що у храмі святих Ольги та Єлизавети пошкоджено вітражі.

Зауважимо, цей храм, будівництво якого закінчили 1911-го, — одна із найвищих споруд Львова. Висота шпилів сягає 88 метрів. 2016-го у церкві встановили перший в Україні вітражний іконостас.

Нагадаємо, зранку 15 січня, російська армія вдарила бойовим безпілотником по Львову. У місті від 06:07 до 06:50 тривала повітряна тривогу. Минулося без жертв. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг.