Удар по Львову: російський дрон зруйнував квартиру автора графічного стилю ЗСУ

Дизайнер ЗСУ Тарас Іщик показав свою зруйновану квартиру у Львові

Сьогодні, 24 березня, під час російської атаки на Львів ворожий дрон поцілив у квартиру військового Тараса Іщика, автора графічного стилю ЗСУ.

Про це повідомив сам військовослужбовець на своїй сторінці у Facebook.

Квартира Іщика розташована в дворі Бернардинського монастиря у Львові, куди сьогодні поцілили росіяни

«Ті, хто в ній були, ті знають, яким душевним це місце було. Але гній може забрати оселю, але не забере спогади і слава Богу не забрав життів. Вони не цілили в будинок чи церкву, але цілили в серце Львова», — наголосив військовий.

Тарас Іщик закликав українців посилити донати на Сили оборони України, адже лише від результативних дій Сил оборони залежить ліквідація ворога, який «знищує наші найкращі спогади і забирає українські життя».

Хто такий Тарас Іщик

Тарас Іщик — військовослужбовець 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені Андрея Шептицького (103 ОБрТрО), автор графічного стилю ЗСУ

Як передає The Ukrainians, до повномасштабної війни Іщик працював графічним дизайнером і бренд-менеджером у низці приватних компаній. Наприкінці 2021-го став резервістом ЗСУ, а з лютого 2022-го — пресофіцером у війську. Згодом Тарас ініціював і очолив розробку графічного стилю ЗСУ.

Тарас Іщик. Фото з його сторінки у Facebook

Удар по Львову 24 березня

Нагадаємо, що сьогодні вдень Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.

Зокрема, сьогодні вдень російський дрон атакував історичний центр Львова. Внаслідок удару пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення — Ансамбль Бернардинського монастиря.

Кількість постраждалих від російської атаки зросла до 22.