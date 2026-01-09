Удар «Орешніком» / © ТСН.ua

Удар по Львову «Орешніком» — це меседж Заходу про те, що Росія зневажає переговори.

Про це заявив голова Громадської ліги «Україна–НАТО» Сергій Джердж в ефірі Ранок.LIVE.

Джердж вважає, що ці дії свідчать про відсутність реального наміру Кремля домовлятися. Відтак, переговорну сторінку варто не закривати остаточно, але відсунути на другий план, переходячи до активніших кроків.

«Меседж РФ до Європи і до Сполучених Штатів один: „Ви дурні, ми з вас сміємся, ми робимо все, що хочемо, а ви граєтеся в якісь перемовини і щось обіцяєте і тисніть на Україну більше“, — пояснив експерт.

Раніше ми писали про те, що пізно ввечері 8 січня армія РФ вперше за війну вдарила по Львову балістичною ракетою середньої дальності «Орешнік». Місто розташоване менш ніж за 70 км від кордону з Європейським Союзом.

За даними військових, ракета «Орешнік» рухалась балістичною траєкторією зі швидкістю близько 13 тис. км/год, що є «надвисокою швидкістю».