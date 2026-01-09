ТСН у соціальних мережах

Удар по Львівщині: наразі невідомо, чи росіяни застосували "Орєшнік"

Після вибухів на Львівщині наразі немає підтвердження, що ворог застосував ракету типу «Орєшнік», військові уточнюють тип озброєння.

Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Після нічних вибухів у ніч проти 9 січня 2026 року на Львівщині поки що немає підтвердження, що по регіону було завдано удару ракетою типу “Орєшнік”.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, остаточну інформацію щодо типу застосованого озброєння мають надати військові.

«Чи був це “Орєшнік” — наразі не відомо. Інформацію нададуть військові», — зазначив Садовий.

Він підтвердив, що є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає, цивільні об’єкти та житлові будинки не зазнали пошкоджень.

Водночас у моніторингових каналах з’являється неофіційна інформація про те, що удар міг бути здійснений без бойової частини, як і в попередньому випадку в Дніпрі. Також повідомляється, що місця прильотів уже виявлені, однак ці дані не підтверджені офіційно.

Наскільки ця інформація відповідає дійсності, стане відомо протягом кількох годин — після заяв військових та профільних служб.

ТСН.ua продовжує стежити за ситуацією та оновлюватиме матеріал.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

