Львів
1475
2 хв

Удар "Орешніком" по Львову: СБУ показала уламки ракети (фото)

Уламки ракети мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи.

Олена Капнік
Ракета Орешнік.

Ракета Орешнік.

Служба безпеки встановила місця падіння уламків балістичної ракети середньої дальності «Орешнік», якою росіяни завдали удару по Львівській області пізно ввечері 8 січня.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“За попередньою інформацією, виявлені комплектувальні належать до ракетного комплексу «Орєшнік». Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі - як воєнний злочин”, - наголосили у повідомленні.

Серед знайдених наразі деталей:

▪️ блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети);

▪️ запчастини з двигунної установки;

▪️ фрагменти механізму орієнтації;

▪️ сопла з платформи блоку розведення тощо.

За попередніми даними, російські війська здійснили пуск ракети середнього радіусу дії класу «земля-земля» з полігону «Капустин Яр».

Зазначається, уламки мають статус речових доказів. Їх готують до передавання на поглиблені експертизи. Слідчі встановлюють всі обставини, організаторів і виконавців цього злочину.

“Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов”, - наголосили в СБУ.

Уламки ракети “Орешнік”

СБУ показала уламки «Орєшніка», яким РФ атакувала Львівщину. / © СБУ

Серед знайдених наразі деталей - блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети). / © СБУ

Серед знайдених наразі деталей - блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети). / © СБУ

Уламки ракети мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи. / © СБУ

Серед знайдених наразі деталей - блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети). / © СБУ

СБУ показала уламки «Орєшніка», яким РФ атакувала Львівщину. / © СБУ

Уламки ракети мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи. / © СБУ

СБУ показала уламки «Орєшніка», яким РФ атакувала Львівщину. / © СБУ

Як повідомлялося, близько опівночі уперше за війну Росія вдарила по Львову “Орешніком”. За даними військових, ця ракета рухалась по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год, що є “надвисокою швидкістю”.

ПС уточнили, що росіяни запустили балістику середньої дальності із полігону Капустин Яр, що в Астраханській області. Загалом протягом ночі РФ вдарила різними ракетами,"Калібрами" і сотнями дронів.

Новина доповнюється
