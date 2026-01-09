Удар "Орешніком" по Львову: СБУ показала уламки ракети (фото)

Ракета Орешнік.

Служба безпеки встановила місця падіння уламків балістичної ракети середньої дальності «Орешнік», якою росіяни завдали удару по Львівській області пізно ввечері 8 січня.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“За попередньою інформацією, виявлені комплектувальні належать до ракетного комплексу «Орєшнік». Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі - як воєнний злочин”, - наголосили у повідомленні.

Серед знайдених наразі деталей:

▪️ блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети);

▪️ запчастини з двигунної установки;

▪️ фрагменти механізму орієнтації;

▪️ сопла з платформи блоку розведення тощо.

За попередніми даними, російські війська здійснили пуск ракети середнього радіусу дії класу «земля-земля» з полігону «Капустин Яр».

Зазначається, уламки мають статус речових доказів. Їх готують до передавання на поглиблені експертизи. Слідчі встановлюють всі обставини, організаторів і виконавців цього злочину.

“Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов”, - наголосили в СБУ.

Уламки ракети “Орешнік”

СБУ показала уламки «Орєшніка», яким РФ атакувала Львівщину. / © СБУ

Серед знайдених наразі деталей - блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети). / © СБУ

Серед знайдених наразі деталей - блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети). / © СБУ

Уламки ракети мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи. / © СБУ

Серед знайдених наразі деталей - блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети). / © СБУ

СБУ показала уламки «Орєшніка», яким РФ атакувала Львівщину. / © СБУ

Уламки ракети мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи. / © СБУ

СБУ показала уламки «Орєшніка», яким РФ атакувала Львівщину. / © СБУ

Як повідомлялося, близько опівночі уперше за війну Росія вдарила по Львову “Орешніком”. За даними військових, ця ракета рухалась по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год, що є “надвисокою швидкістю”.

ПС уточнили, що росіяни запустили балістику середньої дальності із полігону Капустин Яр, що в Астраханській області. Загалом протягом ночі РФ вдарила різними ракетами,"Калібрами" і сотнями дронів.

