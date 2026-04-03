Убивство військового ТЦК у Львові: суд ухвалив перше рішення щодо підозрюваного

Суд у справі про вбивство військового ТЦК у Львові

У п’ятницю, 3 квітня, суд обрав запобіжний захід для працівника митниці Андрія Труша, якого підозрюють у вбивстві військового ТЦК у Львові.

Про це повідомляє ТСН.

Сторона обвинувачення запросила запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внести заставу.

Суд підтримав це клопотання.

Затриманий за підозрою у вбивстві Андрій Труш перебуватиме під вартою до 31 травня без можливості внесення застави.

Під час судового засідання підозрюваний заявив, що працівники ТЦК «завдавали фізичної шкоди» йому та його брату.

Також він заперечив свою провину і сказав, що не пам’ятає, що відбувалося після того, як працівник ТЦК «застосував газовий балон».

Що розповів підозрюваний

Розповідаючи про обставини інциденту, Андрій Труш зазначив, що перебував разом із братом на вулиці Патона у справі оформлення свідоцтва про смерть їхньої бабусі.

За його словами, в якийсь момент його брат залишився на вулиці один, після чого він почув його крик. Коли він вибіг із приміщення, невідомі люди почали тягти його та брата за куртки і «завдавати фізичної шкоди».

Андрій Труш стверджує, що після цього працівник ТЦК застосував до нього перцевий газ і відтоді він пам’ятає події «уривками».

Він заперечив проти клопотання прокурора і попросив суд обрати йому більш «м’який» запобіжний захід.

Захисниця підозрюваного Лілія Гут просила суд про цілодобовий домашній арешт. Вона також повідомила, що Андрій Труш працює інспектором на митниці і має офіційне бронювання від військової служби.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР повідомили про підозру працівнику Львівської митниці, який смертельно поранив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.