У в/ч на Львівщині солдатів замість служби відправляли класти бруківку (фото)

ДБР викрило заступника командира військової частини на Львівщині, який відправляв військових замість служби класти бруківку / © Державне бюро розслідувань

Заступник командира однієї з військових частин у Львівській області відправляв військових замість служби класти бруківку, робити ремонт у його будинку та навіть встановлювати пам’ятники на могилах. Цього посадовця вже взято під варту.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За версією слідства, заступник командира військової частини допомагав знайомому підприємцю, який скарживсяна відсутність робітників для укладання бруківки. На прохання знайомого командир виділив кількох військових, які фактично працювали на цього підприємця.

Ці військові протягом березня-вересня 2025 року укладали бруківку на кількох об’єктах на Львівщині, отримуючи зарплати в частині. Роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені угоди.

Наразі судово-економічні експертизи ще встановлюють суму завданої держбюджету шкоди через відсутність військових на службі.

Окрім того, з’ясовано, що заступник командира в/ч під час своєї відпустки залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку у Вінницькій області. Військовослужбовці також встановлювали пам’ятники на могилах батьків заступника командира частини.

А ще, за попередніми даними, посадовець перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військових до району бойових дій, підбурюючи його до самовільного залишення частини.

Заступнику командира в/ч повідомили про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Суд взяв підозрюваного під варту із правом внесення застави у понад 1 млн грн. Його також відсторонено від посади. Фігурантові загрожує до п’яти років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

До слова, ДБР завершило розслідування щодо військового посадовця на Донеччині, який майже два роки відправляв підлеглих солдатів працювати на його родину. Зокрема, бійці будували та обслуговували кіоск із продажу шаурми, що належав дружині офіцера. Обвинувальний акт скеровано до суду; посадовцю загрожує до 10 років в’язниці.