У центрі Львова неадекватний чиновник кидався на людей (відео)

Неадекватний чиновник у Львові / © скриншот з відео

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У четвер, 3 липня, у центрі Львова поліція затримала чоловіка, який вчинив дебош у проїзді Крива Липа, де розташована низка ресторанів. Після затримання він поводився агресивно, нецензурно лаявся і погрожував усіх звільнити.

На опублікованому в місцевому Telegram-каналі Zahid WTF відео видно, що він представляється чиновником Галицької районної адміністрації міста і показує відповідне посвідчення.

У Галицькій РА міста Львова відреагували на цей інцидент.

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В адміністрації підтвердили, що на відео дійсно працівник цього органу місцевого самоврядування, якого недавно прийняли на роботу.

Дата публікації 22:59, 03.07.25 Кількість переглядів 29 У центрі Львова затримали чиновника, який кидався на людей

«Після інциденту його затримала поліція. Наразі проводиться перевірка, зокрема — на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові», — йдеться у повідомленні.

Через неадекватну поведінку чиновника вирішили звільнити з роботи.

«Така поведінка є абсолютно несумісною з роботою в органах місцевого самоврядування. Ми щиро просимо вибачення перед усіма, кого могла образити ця ситуація», — повідомили в Галицькій адміністрації, засудивши будь-які прояви «зневаги, хамства чи зловживання статусом».

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Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано, як патрульні поліцейські на службовій автівці збили неповнолітнього пішохода на Львівщині.