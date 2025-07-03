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- Львів
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У центрі Львова неадекватний чиновник кидався на людей (відео)
Через неадекватну поведінку посадовця вирішили звільнити з роботи.
У четвер, 3 липня, у центрі Львова поліція затримала чоловіка, який вчинив дебош у проїзді Крива Липа, де розташована низка ресторанів. Після затримання він поводився агресивно, нецензурно лаявся і погрожував усіх звільнити.
На опублікованому в місцевому Telegram-каналі Zahid WTF відео видно, що він представляється чиновником Галицької районної адміністрації міста і показує відповідне посвідчення.
У Галицькій РА міста Львова відреагували на цей інцидент.
В адміністрації підтвердили, що на відео дійсно працівник цього органу місцевого самоврядування, якого недавно прийняли на роботу.
«Після інциденту його затримала поліція. Наразі проводиться перевірка, зокрема — на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові», — йдеться у повідомленні.
Через неадекватну поведінку чиновника вирішили звільнити з роботи.
«Така поведінка є абсолютно несумісною з роботою в органах місцевого самоврядування. Ми щиро просимо вибачення перед усіма, кого могла образити ця ситуація», — повідомили в Галицькій адміністрації, засудивши будь-які прояви «зневаги, хамства чи зловживання статусом».
Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано, як патрульні поліцейські на службовій автівці збили неповнолітнього пішохода на Львівщині.